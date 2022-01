États-Unis

Ghislaine Maxwell coupable

Des victimes du couple Maxwell-Epstein saluent le verdict

(New York) Des victimes du couple formé par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se sont félicitées du verdict rendu mercredi soir par un tribunal de New York et jugeant l’ex-mondaine britannique coupable de trafic sexuel de mineures au bénéfice de l’ancien financier américain mort en 2019.