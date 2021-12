États-Unis

Frontière avec le Mexique

Les chantiers du mur de Donald Trump seront nettoyés

(Pheonix, Arizona) L’agence américaine des douanes et de la protection des frontières a été autorisée à commencer à nettoyer les chantiers de construction et à combler les ouvertures dans le mur à la frontière avec le Mexique, près d’un an après que le président Joe Biden a pris ses fonctions et ordonné l’arrêt des travaux.