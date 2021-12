États-Unis

La COVID-19 a fait chuter l’espérance de vie des Américains d’un an et demi

(Washington) L’espérance de vie des Américains s’est réduite de plus d’un an et demi en 2020 par rapport à l’année précédente, une chute inédite depuis 75 ans, en grande partie liée à la pandémie de COVID-19.