(Washington) La police fédérale américaine, le FBI, a indiqué enquêter sur une rumeur faisant état d’une menace de fusillades contre les écoles aux États-Unis, diffusée sur le réseau social TikTok et dont la viralité a conduit nombre d’établissements à alerter les parents.

Agence France-Presse

Différentes autorités ont minimisé la crédibilité de vidéos discutant sur TikTok d’un possible « school shooting challenge » (« concours de fusillades dans les écoles ») et selon lesquelles des attaques aux armes à feu et à la bombe pourraient se produire vendredi dans des écoles à travers les États-Unis.

TikTok, qui a dit mener l’enquête, a affirmé avoir recensé des vidéos qui discutaient de cette menace, mais ne pas avoir retrouvé la menace elle-même.

Cette rumeur apparaît deux semaines après une fusillade meurtrière bien réelle dans une école secondaire d’Oxford, au Michigan, où un adolescent de 15 ans a tué quatre élèves et blessé plusieurs autres personnes avec un pistolet semi-automatique offert par ses parents.

« Une information circule selon laquelle aujourd’hui est un jour d’attaques contre les écoles », préviennent vendredi dans un courriel les responsables d’une école de la capitale Washington, ajoutant que l’« administration et la police locale sont au courant et suivent cela de près ».

Le district scolaire de Pennsbury, en Pennsylvanie, a dit de son côté aux parents qu’il y aurait une présence policière renforcée autour de ses bâtiments, même s’il « ne pense pas que cette menace soit crédible. »

Tiktok a dit vendredi avoir « minutieusement recherché des contenus promouvant la violence dans les écoles aujourd’hui, mais nous n’avons toujours rien trouvé ».

« Ce que nous trouvons, ce sont des vidéos qui discutent de cette rumeur et qui disent aux autres personnes d’être prudentes », a précisé le réseau social.

« Pas de menace crédible »

« Les autorités locales, le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure ont confirmé qu’il n’y avait pas de menace crédible, donc nous travaillons à retirer les messages alarmistes qui enfreignent nos règles contre la désinformation », a-t-il ajouté.

« Si nous trouvons [des contenus] qui promeuvent la violence sur notre plateforme, nous les retirerons et préviendrons la police », poursuit TikTok.

La Maison-Blanche a indiqué « surveiller de près » la situation et s’est indignée, par la voix de sa porte-parole Jen Psaki sur Twitter, du « nombre d’enfants et de parents qui vivent dans la peur des fusillades ou des violences dans les écoles. C’est inacceptable. »

Le FBI avait indiqué plus tôt indiqué prendre « toutes les menaces au sérieux ».

TikTok, particulièrement populaire chez les adolescents, avait déjà été critiqué à l’occasion de la diffusion d’autres défis poussant les utilisateurs à faire des choses illégales ou dangereuses.

L’organisation Everytown For Gun Safety, qui milite pour un meilleur encadrement des armes à feu, a recensé au moins 149 fusillades dans des écoles en 2021 aux États-Unis, faisant au total 32 morts et 94 blessés.