États-Unis

Variant Omicron

Joe Biden prédit un « hiver de maladie grave et de mort » aux non-vaccinés

(Washington) Joe Biden a averti jeudi que le variant Omicron de la COVID-19 était « là » et allait « se mettre à circuler beaucoup plus rapidement aux États-Unis », appelant les Américains à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel pour ceux qui sont déjà immunisés.