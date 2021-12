États-Unis

Keechant Sewell, première femme à diriger la police de New York

(New York) Le futur maire de New York, Eric Adams, s’apprête à nommer pour la première fois une femme, Keechant Sewell, au poste très sensible de cheffe de la police de la plus grande ville des États-Unis, a-t-il annoncé mardi soir au New York Post.