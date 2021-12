États-Unis

Assaut du Capitole

La ville de Washington poursuit des groupes d’extrême droite

(Washington) La ville de Washington a porté plainte mardi contre des groupes d’extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers, et contre une trentaine de leurs responsables, accusés d’avoir « planifié, promu et participé » à l’assaut contre le Capitole le 6 janvier.