(Washington) Au moins cinquante personnes ont été tuées au Kentucky lors du passage d’une tornade qui a balayé plusieurs régions des États-Unis, a déclaré samedi le gouverneur de cet État Andy Beshear.

Agence France-Presse

« Je crains qu’il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky […], on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c’est affreux », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Plusieurs comtés de cet État ont été dévastés, a-t-il ajouté.

L’effondrement du toit d’une usine de fabrication de bougies « a fait d’innombrables victimes » dans la ville de Mayfield, a-t-il expliqué. « Avant minuit, j’ai déclaré l’état d’urgence », a-t-il précisé.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @CHARLESPEEKWX Des résidences de Mayfield endommagées par une tornade.

Cette tornade a fait des victimes et des dégâts dans plusieurs États du sud-est et du centre-sud des États-Unis vendredi.

Des employés d’Amazon étaient pris au piège samedi d’un entrepôt du géant de la distribution ravagé la veille dans l’Illinois, selon les autorités et des médias qui parlent d’une centaine de personnes.

PHOTO CHRIS PHILLIPS, MAVERICK MEDIA GR VIA REUTERS Un entrepôt d’Amazon situé à Edwardsville, en Illinois, a subi d’importants dommages.

Les images de l’entrepôt Amazon d’Edwardsville, partagées par les chaînes d’information américaines et les réseaux sociaux, montrent une grande partie du toit de l’installation arrachée, un des murs effondré dans le bâtiment et des gravats éparpillés sur le site.

Le gouverneur de l’Illinois JB Pritzer a déclaré adresser ses « prières aux habitants d’Edwardsville » en soulignant que la police et l’Agence de gestion des urgences de l’Illinois coordonnaient « étroitement leurs actions avec les responsables locaux ».

Dans une déclaration aux médias locaux, le porte-parole d’Amazon Richard Rocha a affirmé que « la sécurité et le bien-être » des employés et partenaires d’Amazon étaient la « priorité absolue » du groupe.

« Nous évaluons la situation et nous partagerons des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles », a-t-il ajouté.

En Arkansas, une personne a été tuée, selon les médias.

Au Tennessee, au moins deux personnes ont été tuées dans des incidents liés à la tempête, selon un responsable de la gestion des urgences cité par les médias locaux.