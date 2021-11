(New York) La police a révélé lundi après-midi que le suspect de la tragédie de Waukesha avait été impliqué dans une « dispute domestique » avant de monter à bord d’une Ford Escape rouge et de percuter la foule d’un défilé de Noël dans cette ville de la banlieue de Milwaukee, faisant cinq morts et au moins 48 blessés, dont plusieurs enfants.

Richard Hétu Collaboration spéciale

Darrell Brooks, un récidiviste âgé de 39 ans et domicilié à Milwaukee, a été arrêté peu après le drame dimanche et accusé lundi de cinq homicides volontaires. Il n’était pas poursuivi par la police au moment où il roulait vers le centre-ville de Waukesha, où se déroulait le défilé.

« Dispute domestique »

« Nous avons des informations selon lesquelles le suspect était impliqué dans une dispute domestique quelques minutes auparavant et qu’il a quitté les lieux juste avant notre arrivée », a déclaré le chef de police de Waukesha Don Thompson.

PHOTO SHÉRIF DU COMTÉ DE MILWAUKEE, VIA REUTERS Darrell Brooks, un récidiviste âgé de 39 ans et domicilié à Milwaukee, a été arrêté peu après le drame dimanche et accusé lundi de cinq homicides volontaires. Ci-haut, sa photo d’identification judiciaire, diffusée après son inculpation.

« Lorsque le suspect a traversé et pénétré dans la foule, un officier a déchargé son arme à feu et tiré des coups de feu sur le suspect pour mettre fin à la menace, mais en raison de la quantité de personnes, il a dû s’arrêter, s’arrêter de tirer », a-t-il ajouté. La dispute domestique impliquait peut-être un couteau, a précisé le chef de police, qui a écarté l’hypothèse d’un acte terroriste.

Il a identifié les cinq victimes, qui étaient âgées de 52 à 81 ans.

Les victimes sont quatre femmes âgées de 52 à 79 ans ainsi qu’un homme de 81 ans. Elles comprennent des membres d’une troupe de danse, les Dancing Grannies (« les grand-mères qui dansent ») participant au défilé de Noël, ainsi qu’un employé de banque.

« Les types de blessures vont d’égratignures au visage à des fractures et des blessures sérieuses à la tête », a expliqué la Dre Amy Drendel, directrice médicale du service d’urgence de Children’s Wisconsin Hospital lors d’une conférence de presse.

« Héros »

Le chef de la police a qualifié les premiers secours de « héros » ayant répondu au « chaos et à la tragédie » alors que le vent avait par ailleurs provoqué des coupures de courant qui ont encore compliqué l’intervention des services d’urgence.

« On aurait dit des mannequins projetés en l’air » (devant le VUS), a déclaré Nicole Schneiter, qui assistait au défilé de Noël avec ses enfants et petits-enfants. « Il m’a fallu un moment pour que ma tête assimile ce que je venais de voir. Je me suis demandé ‘’Est-ce que je viens vraiment de voir ça ?’’ Et tout de suite après, on voyait des gens étendus sur la route. »

Au moins dix patients — pour la plupart des enfants — étaient décrits comme dans un état critique lundi, dans deux hôpitaux. Sept autres étaient considérés comme dans un état grave.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La question qui hantera Waukesha est de savoir pourquoi Darrell Brooks était en liberté. Le 11 novembre dernier, il avait été libéré moyennant une caution de 1000 $ après avoir été accusé, six jours plus tôt, d’avoir roulé sur la mère de son enfant dans le stationnement d’une station-service de Milwaukee avec son VUS.

Il faisait également l’objet d’une autre inculpation à Milwaukee remontant à juillet 2020 pour mise en danger d’autrui et possession illégale d’une arme à feu. Une caution de 500 $ lui avait permis de recouvrer sa liberté à la suite de cette affaire. Elle avait d’abord été fixée à 10 000 $.

Déjà accusé de violences

Dans une déclaration diffusée lundi, le bureau du procureur du comté de Milwaukee a qualifié d’« excessivement basse » la caution de 1000 $ recommandée par l’État pour la remise en liberté de Darrell Brooks, compte tenu de la gravité des accusations retenues contre lui.

« Ce bureau mène actuellement un examen interne de la décision soutenant la récente recommandation de mise en liberté sous caution dans cette affaire afin de déterminer les prochaines étapes appropriées », a indiqué le procureur du comté de Milwaukee, John Chisholm.

Le dossier criminel de Darrell Brooks s’étend sur plusieurs années. Depuis 1999, il a été reconnu coupable d’« agression grave, de possession de marijuana et d’entrave au travail d’un policier, entre autres crimes et délits. Sur son compte Twitter, l’homme se présente comme un “rappeur/compositeur/stoner/philosophe ».

Il diffusait de la musique rap sous le nom de MathBoi Fly sur une chaîne YouTube qui a été supprimée après le drame de dimanche soir. Il était environ 16 h 39 dimanche lorsqu’une Ford Escape 2010 a transformé en cauchemar le retour d’une tradition chérie à Waukesha, celle du défilé de Noël, qui avait été suspendue l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Une foule joyeuse admirait jusque-là les fanfares, danseurs et autres participants du défilé le long de la rue principale de Waukesha, municipalité d’un peu plus de 71 000 habitants. Filant à vive allure, le VUS a passé plusieurs participants et spectateurs avant de foncer dans un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient près de la fin du parcours.

Drapeaux en berne

Angelito Tenorio, candidat au poste de Trésorier de l’État et présent sur les lieux, a raconté au Milwaukee Sentinel Journal avoir vu un VUS s’engager à toute vitesse sur la route empruntée par la parade.

« Ensuite, j’ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule », a-t-il raconté.

« L’un de nos prêtres catholiques figure parmi les blessés, tout comme de nombreux paroissiens et des enfants de l’école catholique de Waukesha », a déclaré une porte-parole de l’église catholique de Milwaukee, Sandra Peterson.

Les écoles de la ville seront fermées toute la semaine et le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré sur Twitter avoir « ordonné que les drapeaux des États-Unis et du Wisconsin soient mis en berne, tandis que nous continuons de prier pour Waukesha et les enfants, les proches, et les voisins dont les vies ont été changées pour toujours par une tragédie inimaginable la nuit dernière ».

Sans lien apparent avec ce drame, le Wisconsin avait déjà été agité par l’acquittement la semaine dernière de Kyle Rittenhouse, un jeune Américain qui avait abattu en 2020 deux hommes lors de manifestations antiracistes à Kenosha, à environ 80 km au sud de Waukesha.

Avec Associated Press et Agence France-Presse