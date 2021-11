La police a révélé lundi après-midi que le suspect de la tragédie de Waukesha avait été impliqué dans une « dispute domestique » avant de monter à bord d’une Ford Escape rouge et de percuter la foule d’un défilé de Noël dans cette ville de la banlieue de Milwaukee, faisant cinq morts et au moins 48 blessés, dont plusieurs enfants.

Richard Hétu Collaboration spéciale

Darrell Brooks, un récidiviste âgé de 39 ans et domicilié à Milwaukee, a été arrêté peu après le drame dimanche et accusé lundi de cinq homicides volontaires. Il n’était pas poursuivi par la police au moment où il roulait vers le centre-ville de Waukesha, où se déroulait le défilé.

« Dispute domestique »

« Nous avons des informations selon lesquelles le suspect était impliqué dans une dispute domestique quelques minutes auparavant et qu’il a quitté les lieux juste avant notre arrivée », a déclaré le chef de police de Waukesha Don Thompson.

« Lorsque le suspect a traversé et pénétré dans la foule, un officier a déchargé son arme à feu et tiré des coups de feu sur le suspect pour mettre fin à la menace, mais en raison de la quantité de personnes, il a dû s’arrêter, s’arrêter de tirer », a-t-il ajouté. La dispute domestique impliquait peut-être un couteau, a précisé le chef de police, qui a écarté l’hypothèse d’un acte terroriste.

Il a identifié les cinq victimes, qui étaient âgées de 52 à 81 ans.

La question qui hantera Waukesha est de savoir pourquoi Darrell Brooks était en liberté. Le 11 novembre dernier, il avait été libéré moyennant une caution de 1000 $ après avoir été accusé, six jours plus tôt, d’avoir roulé sur la mère de son enfant dans le stationnement d’une station-service de Milwaukee avec son VUS.

Il faisait également l’objet d’une autre inculpation à Milwaukee remontant à juillet 2020 pour mise en danger d’autrui et possession illégale d’une arme à feu. Une caution de 500 $ lui avait permis de recouvrer sa liberté à la suite de cette affaire. Elle avait d’abord été fixée à 10 000 $.

Dans une déclaration diffusée lundi, le bureau du procureur du comté de Milwaukee a qualifié d’« excessivement basse » la caution de 1000 $ recommandée par l’État pour la remise en liberté de Darrell Brooks, compte tenu de la gravité des accusations retenues contre lui.

« Ce bureau mène actuellement un examen interne de la décision derrière la récente recommandation de mise en liberté sous caution dans cette affaire afin de déterminer les prochaines étapes appropriées », a indiqué le procureur du comté de Milwaukee, John Chisholm. Le dossier criminel de Darrell Brooks s’étend sur plusieurs années. Depuis 1999, il a été reconnu coupable d « agression grave, de possession de marijuana et d’entrave au travail d’un policier, entre autres crimes et délits. Sur son compte Twitter, l’homme se présente comme un “rappeur/compositeur/stoner/philosophe”. Il diffusait de la musique rap sous le nom de MathBoi Fly sur une chaîne YouTube qui a été supprimée après le drame de dimanche soir. Il était environ 16 h 39 dimanche lorsqu’une Ford Escape 2010 a transformé en cauchemar le retour d’une tradition chérie à Waukesha, celle du défilé de Noël, qui avait été suspendue l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Une foule joyeuse admirait jusque-là les fanfares, danseurs et autres participants du défilé le long de la rue principale de Waukesha, municipalité d’un peu plus de 71 000 habitants. Filant à vive allure, le VUS a passé plusieurs participants et spectateurs avant de foncer dans un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient près de la fin du parcours.