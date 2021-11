Un conducteur fonce dans la foule, « de multiples décès » et au moins 20 blessés

Une parade de Noël a tourné au drame dimanche soir à Waukesha, au Wisconsin. Un conducteur s’est rué sur la foule, blessant plus de 20 personnes. Plusieurs personnes sont mortes dans le drame.

Coralie Laplante La Presse

Dans une vidéo publiée par un internaute, on peut voir un VUS rouge qui fonce au milieu de la foule. Le véhicule avec lequel aurait été perpétré le crime a été retrouvé.

Le chef de la police locale, Dan Thompson, a déclaré en conférence de presse que « de multiples décès » sont survenus lors de l’évènement, sans en préciser le nombre, car les policiers contactent actuellement les familles.

Lindsay Eckert faisait partie des danseurs qui participaient à la parade. « Mon équipe de danse était sur le point de tourner le coin pour finir la parade. Je me suis retournée pour faire face à mes danseurs et j’ai vu un VUS rouge traverser un grand groupe de personnes. La voiture est passée à toute allure devant notre groupe, un parent a tiré un élève hors de la route de justesse », a-t-elle raconté par écrit à La Presse.

Le groupe de danseur que dirige Mme Eckert n’a pas été blessé. « Mais à environ 60 pieds derrière nous, on pouvait voir de nombreux corps dans la rue, entourés de personnes essayant de les aider », a-t-elle poursuivi.

« Nous avons entendu un fort bang », a pour sa part déclaré Angelito Tenorio, conseiller municipal de West Allis, à l’Associated Press. « Et après cela, nous avons entendu des cris et des hurlements assourdissants de la part de la foule, des gens du défilé. Et les gens ont commencé à se précipiter, à s’enfuir, les larmes aux yeux, en pleurant », a-t-il poursuivi.

La police de Waukesha demande aux citoyens d’éviter le centre-ville de la municipalité. Les personnes présentes lors de l’évènement sont priées de se diriger au centre de transit du métro, peut-on lire sur la page Facebook officielle du corps de police.