États-Unis

« Reconstruire en mieux »

Le Congrès s’oriente vers un vote sur le plan de réformes sociales de Biden

(Washington) Les élus américains semblaient jeudi en bonne voie de voter sur le gigantesque programme de réformes sociales et écologiques du président Joe Biden et de faire ainsi avancer son projet de transformer le pays, même si le chemin avant son adoption reste long et semé d’embûches.