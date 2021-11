États-Unis

Times Square

Le maire de New York promet le retour du party du Nouvel An

(New York) Le maire de New York, Bill de Blasio, a promis mardi le retour des foules pour la fête du Nouvel An sur la place de Times Square, après son annulation en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie qui a meurtri la ville et le monde.