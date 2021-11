Le représentant républicain de l’Arizona, Paul Gosar, a publié une vidéo parodique le montrant en train de tuer une élue démocrate et attaquant le président Biden. La représentante Alexandrta Ocasio-Cortez a condamné son collègue, soulignant qu'il a fait « une vidéo où il fantasme de me tuer ».

(Washington) Les élus américains du Congrès voteront mercredi pour décider de réprimander ou non un élu républicain, Paul Gosar, après que ce proche de Donald Trump a publié une vidéo parodique le montrant en train de tuer la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et attaquant le président Biden.

Agence France-Presse

Si approuvée, cette motion infligeant un blâme officiel, une procédure rare, viendrait encore davantage souligner le fossé qui se creuse chaque jour entre les deux partis aux États-Unis.

« Une vidéo où il fantasme de me tuer »

Le représentant a tweeté dimanche une vidéo d’animation de style japonais, où on le voit tuer l’élue de gauche Alexandria Ocasio-Cortez et attaquer Joe Biden avec un sabre. Mme Ocasio-Cortez a condamné Paul Gosar, soulignant qu’il a fait « une vidéo où il fantasme de me tuer ».

PHOTO ALASTAIR GRANT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, lors d’un panel au Sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, le mardi 9 novembre 2021. Mme Ocasio-Cortez a condamné le républicain Paul Gosar, soulignant qu’il a fait « une vidéo où il fantasme de me tuer ».

Proche de l’extrême droite, Paul Gosar devrait alors se tenir debout et écouter en silence la présidente de la Chambre des représentants lui lire un texte selon lequel « les représentations de violence peuvent inciter des violences réelles et mettre en danger la sûreté des élus, comme on l’a observé dans cette chambre le 6 janvier 2021 », jour de l’assaut sur le Capitole par des partisans de Donald Trump.

L’élu de l’Arizona ne risque pas d’être destitué de son siège, mais il rejoindrait une autre élue proche de Trump, Marjorie Taylor Greene, comme le deuxième républicain de la Chambre cette année à perdre ses fonctions au sein des commissions parlementaires.

PHOTO COMPTE TWITTER DE PAUL GOSAR La vidéo publiée dimanche soir a rapidement été étiquetée comme contraire aux règles de Twitter interdisant les propos haineux. Elle a depuis été retirée.

Cette procédure de blâme public nommée « censure » est la punition la plus sévère à laquelle les élus peuvent être soumis à la Chambre des représentants, et seulement une poignée de membres ont subi cette sanction au cours du siècle passé, le dernier exemple remontant à 11 ans.

Allié vindicatif de Donald Trump, Paul Gosar se fait régulièrement l’écho des accusations sans fondement de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020 lancées par l’ancien président républicain. Il est également considéré comme proche des milieux nationalistes blancs et a fait l’éloge des émeutiers du 6 janvier.

Paul Gosar a retiré la vidéo, qui avait accumulé plusieurs millions de vues, mais n’a pas exprimé de remords en public ni d’excuses envers ceux ciblés.

« Alors, tandis que j'étais en route pour Glasgow, un sinistre membre (du Congrès) avec qui je travaille, et qui lève des fonds pour des groupes néonazis, a publié une vidéo où il fantasme de me tuer », a dénoncé la représentante Octavio-Cortez sur Twitter, prédisant que ce geste serait sans conséquence pour Paul Gosar, parce que le chef des républicains à la chambre des représentants, Kevin McCarthy, « l'encourage en le couvrant d'excuses ».

Son collègue démocrate, Ted Lieu, a noté que « dans n'importe quel lieu de travail aux États-Unis, si un employé faisait une vidéo d'animation sur le meurtre d'un autre employé, il serait congédié. »

Le vote sur la sanction envers Paul Gosar devrait être une formalité puisqu’elle ne requiert qu’une simple majorité, les démocrates possédant une marge de trois voix, et le soutien sur cette question de deux républicains.

D’autres élus républicains ont déjà signalé en coulisses qu’ils comptaient répliquer s’ils retrouvaient la majorité aux élections de mi-mandat en 2022.