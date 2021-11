États-Unis

Procès de Kyle Rittenhouse

« Je n’ai rien fait de mal »

(New York) C’était un risque calculé. Au huitième jour du procès de Kyle Rittenhouse, les avocats de la défense ont appelé à la barre leur jeune client, accusé d’avoir tué deux hommes et d’en avoir blessé un troisième lors d’une manifestation contre le racisme et la brutalité policière à Kenosha, au Wisconsin, le 25 août 2020.