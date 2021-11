États-Unis

« Let’s Go Brandon », injure codée des anti-Biden

(Washington) C’est un slogan hostile qui, en moins de six semaines, a envahi les États-Unis, s’affichant dans les stades ou sur les casquettes, se propageant jusqu’aux travées du Congrès à Washington : désormais nul Américain n’ignore que « Let’s Go Brandon » signifie « Fuck You Biden ».