(Londres) Le prince Harry dit avoir prévenu le directeur général de Twitter avant les émeutes du Capitole du 6 janvier que le site de médias sociaux était utilisé pour créer de l’agitation politique dans la capitale américaine.

Associated Press

Harry a fait ces commentaires, mardi, alors qu’il participait à un panel en ligne sur la désinformation, en Californie. Il a déclaré avoir fait part de ses préoccupations au PDG de Twitter, Jack Dorsey, par courriel la veille de l’émeute.

« Jack et moi nous envoyions des courriels avant le 6 janvier et je l’ai averti que sa plateforme autorisait la préparation d’un coup d’État », a déclaré le prince Harry au forum technique RE : WIRED. « Ce courriel a été envoyé la veille, puis c’est arrivé et je n’ai plus eu de ses nouvelles depuis. »

Les sites de médias sociaux ont été critiqués pour n’en avoir pas fait suffisamment pour arrêter la propagation de la désinformation et du contenu incitatif, et la prise d’assaut du Capitole des États-Unis par des partisans de Donald Trump n’en est qu’un exemple. Les grandes entreprises technologiques en général ont été accusées de faire passer la croissance et les bénéfices avant la sécurité publique.

Le prince Harry a également accusé d’autres sites de médias sociaux comme Facebook d’avoir induit en erreur des « milliards de personnes » avec de la désinformation sur la COVID-19 et les changements climatiques. Il a également ciblé YouTube, affirmant que de nombreuses vidéos diffusant des informations erronées sur la COVID-19 ont été laissées en ligne, même si elles violaient les propres politiques du site.

« Et pire encore, elles étaient affichées pour les utilisateurs via l’outil de recommandation au sein du propre algorithme de YouTube plutôt que tout ce que l’utilisateur recherchait réellement », a-t-il déclaré. « Cela montre vraiment que ça pouvait être arrêté, mais qu’ils ne voulaient pas arrêter, car cela affecte leurs résultats. »

Harry et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, ont annoncé au début 2020 qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient en Amérique du Nord, citant des intrusions insupportables dans leur vie privée par les médias britanniques, qu’ils accusent aussi de racisme.

Meghan Markle, une ancienne vedette de la série américaine « Suits » (« Suits : Les deux font la paire » au Québec), a épousé le prince Harry, petit-fils de la reine Élisabeth II, au château de Windsor en mai 2018.