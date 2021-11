(Washington) Joe Biden recevra le 18 novembre le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, a annoncé mercredi la Maison-Blanche, qui s’efforce de réparer des alliances mises à mal par Donald Trump.

Agence France-Presse

Le président américain relance ainsi le format dit du « Sommet des leaders d’Amérique du Nord », qui s’était réuni pour la dernière fois en 2016 avant d’être abandonné pendant le mandat de son prédécesseur républicain.

Pendant cette rencontre, « les États-Unis, le Mexique et le Canada vont réaffirmer leurs liens », mais aussi « tracer un nouveau chemin de coopération » dans divers domaines, selon la Maison-Blanche.

Des rencontres bilatérales auront également lieu entre Joe Biden et chacun des deux dirigeants a précisé Juan Gonzalez, haut responsable au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, cité dans un communiqué.

Les trois partenaires entendent se pencher sur la lutte contre la pandémie, sur les questions de compétitivité économique, et sur la réaction face au changement climatique.

Selon Washington, il s’agira aussi de s’entendre sur une « conception régionale en matière d’immigration », un sujet particulièrement brûlant entre le Mexique et les États-Unis, qui voient régulièrement arriver des migrants à leur frontière sud.

« Dans le respect de la souveraineté de chacun et dans un réel esprit de partenariat, nous réaffirmons que l’Amérique du Nord est la région la plus compétitive et la plus dynamique du monde », lit-on encore dans l’annonce de la Maison-Blanche.

Laquelle rappelle également que Joe Biden, une fois président, avait réservé ses premières rencontres bilatérales à ses homologues canadien et mexicain.

« Depuis le premier jour de la présidence Biden-Harris, les États-Unis ont réaffirmé l’importance des partenariats régionaux », a souligné le haut responsable Juan Gonzalez.

Le changement de ton est dans tous les cas spectaculaire, après la tumultueuse présidence Trump.

Le milliardaire républicain avait certes renégocié un vaste traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, mais n’en avait pas moins ouvert une série de contentieux avec ces deux pays.

Son projet de construction d’un mur à la frontière sud des États-Unis a pesé sur les relations avec le Mexique pendant tout son mandat.

Pour ce qui concerne le Canada, Donald Trump entretenait une relation notoirement difficile avec Justin Trudeau, qu’il avait qualifié de personne « très malhonnête et faible », dans un moment de grande tension autour d’un conflit commercial.