Une résidante de Newark, au New Jersey, vote lors de l’élection du gouverneur du 2 novembre dernier.

Les surprises d’un camionneur du New Jersey

(New York) Tout le monde aime les histoires qui se terminent par le triomphe d’un David contemporain contre le Goliath auquel il est opposé, peu importe le domaine.

Richard Hétu Collaboration spéciale

Mais le récit passe un peu moins bien quand on apprend plus tard qu’un de ces David a, par exemple, tenu des propos douteux ou intolérants sur les musulmans, la vaccination, Kamala Harris et l’attaque contre le Capitole des États-Unis.

C’est l’histoire d’Edward Durr, qui était irrésistible à première vue. Âgé de 58 ans, ce camionneur pour une chaîne de magasins de meubles a remporté la victoire la plus surprenante des élections tenues le 2 novembre dernier aux États-Unis. Le candidat républicain a battu le président démocrate du Sénat du New Jersey, Stephen Sweeney, politicien le plus puissant de cet État après le gouverneur.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Edward Durr, lors d’une entrevue sur la chaîne d’information Fox News

Et il a accompli cet exploit en ne dépensant que 153 $, soit 66,64 $ chez Dunkin’ Donuts pour acheter des beignes et du café pour le personnel de sa campagne et 86,67 $ pour des dépliants.

C’est du moins ce qu’il a dit à des journalistes, avant de rectifier cette information. Au bout du compte, sa campagne lui aura coûté entre 5000 $ et 10 000 $, dépenses qui demeurent largement inférieures à celles de son rival. Ce dernier a puisé 490 576 $ dans sa caisse électorale bien garnie pour assurer sa réélection et aider d’autres candidats démocrates du New Jersey.

Une chose est certaine : Edward Durr n’a pas grevé son budget pour filmer la vidéo qui a lancé sa campagne. Il s’est servi d’un téléphone portable.

« En 2020, mon adversaire est resté assis et a regardé le gouverneur [Phil] Murphy forcer les maisons de retraite à accepter les patients atteints de la COVID-19, ce qui a entraîné la mort de plus de 8000 de nos aînés », a-t-il notamment dit dans cette vidéo en arpentant un cimetière.

« L’islam est une fausse religion ! »

Même s’il n’en était pas à sa première campagne électorale – il a brigué en vain un siège à l’Assemblée du New Jersey en 2019 et un siège au conseil municipal de Logan en 2020 –, Edward Durr n’espérait pas vraiment être élu au Sénat de son État.

Et Stephen Sweeney ne s’attendait pas davantage à perdre le poste qu’il occupe depuis 2010. Cet ancien métallo, qui a grimpé les échelons du monde syndical avant de faire de même en politique, en avait vu d’autres. En 2017, il a survécu à la campagne la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis pour un siège dans une assemblée parlementaire d’État.

Or, l’idée de jeter un coup d’œil aux comptes Twitter et Facebook d’Edward Durr ne lui est jamais venue à l’esprit, pas plus qu’à ses conseillers. Il y avait pourtant là des informations susceptibles de couler son rival républicain.

« Mahomet était un pédophile ! L’islam est une fausse religion ! Seuls les imbéciles souscrivent aux enseignements musulmans ! C’est un culte de haine ! », a tweeté Edward Durr en septembre 2019.

Le 9 janvier dernier, il a publié sur Facebook un message mettant en doute la participation de partisans de Donald Trump à l’assaut du Capitole. « Coup monté ? », a-t-il demandé après avoir fait allusion à une vidéo montrant supposément des policiers en train d’ouvrir des portes à des manifestants.

Sur la même plateforme, il a relayé récemment une image comparant les atrocités infligées aux juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale aux mesures restrictives imposées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Et il a affirmé sur Facebook que les seules raisons pour lesquelles Kamala Harris avait prêté serment à titre de vice-présidente étaient la couleur de sa peau et son sexe.

Ce n’est qu’au lendemain de la victoire d’Edward Durr par quelque 2000 voix que ces messages ont fait surface dans les médias.

« Un vote de protestation »

« Je suis un homme passionné et il m’arrive de dire des choses sous le coup de l’émotion », a déclaré le candidat républicain vendredi dernier après avoir supprimé ses comptes Twitter et Facebook.

Si j’ai dit des choses dans le passé qui ont blessé, je m’en excuse sincèrement. Je soutiens le droit de chacun de pratiquer le culte de son choix et d’adorer le Dieu de son choix. Edward Durr

Mais comment un homme comme Edward Durr a-t-il pu triompher dans une circonscription du sud-ouest du New Jersey composée d’un électorat majoritairement blanc réparti dans des villes de banlieue et des communautés rurales ?

« Dire que c’est un choc est un euphémisme », a d’abord déclaré Brigid Harrison, politologue à l’Université d’État de Montclair et ex-candidate à la Chambre des représentants dans une circonscription située dans le sud du New Jersey.

« Avec le recul, il semblerait que les électeurs de Steve Sweeney aient voulu enregistrer un vote de protestation à la fois contre le programme de Biden et celui de Murphy », a-t-elle ajouté.

Dans un État où Joe Biden a battu Donald Trump par 16 points de pourcentage en 2020, le gouverneur Murphy a devancé son rival républicain, Jack Cittarelli, de seulement 2,6 points de pourcentage le 2 novembre dernier.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Phil Murphy, réélu gouverneur de l’État du New Jersey, a devancé son rival républicain, Jack Cittarelli, de seulement 2,6 points de pourcentage.

En examinant les sondages et les résultats de près, Brigid Harrison a conclu que la situation politique du gouverneur Murphy et du président Biden a commencé à se détériorer quand la préoccupation principale des électeurs est passée de la pandémie de COVID-19 « à l’économie, aux taxes et à l’emploi ».

« Il est impensable que quelqu’un de la stature de Steve Sweeney soit un dommage collatéral. Mais en fait, il l’a été. Personne ne s’attendait à ça », a-t-elle dit.

Reste maintenant à voir si Edward Durr réserve d’autres surprises au New Jersey.