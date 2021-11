PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le gouvernement de Joe Biden a décidé de simplifier les procédures d’immigration pour les réfugiés afghans afin qu’ils puissent s’intégrer plus rapidement dans la société américaine, a annoncé lundi le département à la Sécurité intérieure (DHS).

Agence France-Presse

Les quelque 70 000 Afghans arrivés aux États-Unis depuis le 30 juillet, début de l’opération d’évacuation « Allies Welcome », bénéficieront de procédures simplifiées pour l’obtention de la précieuse « carte verte », le permis de résidence aux États-Unis, et les divers permis de travail qui pourraient leur être nécessaires, a indiqué le DHS dans un communiqué.

Ils seront également exemptés de frais d’inscription, une mesure notable alors que les divers frais à verser pour l’obtention du permis de résidence seul peuvent atteindre des milliers de dollars.

« En accordant à ces évacués des procédures simplifiées et des exemptions de frais, nous allons ouvrir des opportunités à nos alliés afghans et les aider à reconstruire leur vie plus rapidement dans notre pays », a commenté le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

« Ces mesures démontrent notre engagement envers les Afghans qui ont accordé une assistance précieuse aux États-Unis ces 20 dernières années, ainsi que les Afghans à risque », a-t-il ajouté.

Plus de 120 000 personnes ont été évacuées de Kaboul cet été, parmi lesquels des diplomates et ressortissants étrangers, mais aussi des dizaines de milliers d’Afghans à risque, notamment parce qu’ils avaient collaboré avec les forces de la coalition internationale en Afghanistan. Sur ce nombre, quelque 70 000 ressortissants afghans ont été accueillis aux États-Unis, d’autres ont choisi d’autres pays.