(Houston) Les autorités de Houston, au Texas, ont déclaré qu’elles regarderaient des vidéos, intervieweraient des témoins et examineraient les protocoles pour déterminer comment huit personnes sont mortes lors d’un festival de musique lorsque les fans se sont soudainement précipités vers la scène pour regarder le rappeur Travis Scott.

Juan A. Lozano Associated Press

Les responsables de la ville ont déclaré samedi qu’ils en étaient aux premiers stades de l’enquête sur la tragédie qui s’est déroulée vendredi soir, à Astroworld, un festival à guichets fermés de deux jours auquel environ 50 000 personnes devaient assister. Un participant a déclaré que la foule s’était ruée vers la scène pendant le décompte final du spectacle.

« Dès qu’il est arrivé sur scène, c’était comme si une énergie a pris le dessus et tout s’est détraqué, a raconté Niaara Goods. Tout d’un coup, vos côtes sont écrasées. Vous avez le bras de quelqu’un dans votre cou. Vous essayez de respirer, mais vous ne pouvez pas. »

Mme Goods a déclaré qu’elle était si désespérée de sortir qu’elle a mordu un homme à l’épaule pour le faire bouger.

Les victimes étaient âgées de 14 à 27 ans et 13 personnes étaient toujours hospitalisées samedi, a déclaré le maire Sylvester Turner. Il a qualifié la catastrophe de « tragédie à de nombreux niveaux différents » et a affirmé qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui a mal tourné. Des dizaines de festivaliers ont été blessés.

« Il se pourrait bien que cette tragédie soit le résultat d’évènements imprévisibles, de circonstances qui n’auraient pas pu être évitées, a déclaré la juge Lina Hidalgo, la plus haute élue du comté de Harris. Mais jusqu’à ce que nous le déterminions, je poserai les questions difficiles. »

Les experts qui ont étudié les décès causés par les mouvements de foule affirment qu’ils sont souvent le résultat de la densité – trop de personnes entassées dans un petit espace. La foule fuit souvent une menace perçue ou se dirige vers quelque chose qu’elle veut, comme un artiste, avant de heurter une barrière.

Sur la base des codes de prévention des incendies, le lieu aurait pu accueillir 200 000 personnes, mais les autorités municipales ont limité la participation à 50 000, a déclaré le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña.

« C’était le contrôle de la foule près de la scène qui était le problème, d’autant plus que la foule a commencé à se ruer vers la scène », a déclaré M. Peña.

Les évènements rappelaient ceux lors d’un concert de The Who, en 1979, où 11 personnes sont mortes alors que des milliers de fans tentaient d’entrer dans le Riverfront Coliseum de Cincinnati. Parmi les autres drames causés par des mouvements de foule, citons la mort de 97 personnes dans un stade Hillsborough surpeuplé en 1989 à Sheffield, en Angleterre, et de nombreuses catastrophes liées au hajj, le pèlerinage annuel musulman à La Mecque en Arabie saoudite.

Les festivaliers présents dans la foule à Houston ont rapporté beaucoup de bousculades pendant les prestations qui ont précédé le numéro de Travis Scott.

Puis, lorsque l’artiste est monté sur scène, la foule a semblé se précipiter vers l’avant, essayant de se rapprocher de la scène, a déclaré Nick Johnson, un jeune homme qui était au concert avec des amis.

Amy Harris, une photographe pigiste pour l’Associated Press, a décrit une atmosphère de foule « agressive » tout au long de la journée en raison de la façon dont les fans se comportaient – ​​poussant et se précipitant sur les barricades de la scène.

« C’était certainement l’environnement de festival le plus chaotique dans lequel j’ai été, a-t-elle témoigné. Je me suis senti mal à l’aise toute la journée. »

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré que ses agents avaient remarqué que les participants « descendaient » à 21 h 30 et que son organisation a averti immédiatement les organisateurs du concert. L’évènement a été annulé 40 minutes plus tard après des discussions avec le service d’incendie et des responsables des lieux.

M. Finner a défendu le temps qu’il a fallu pour que l’évènement soit annulé.

« Vous ne pouvez pas simplement fermer lorsque vous avez 50 000 – plus de 50 000 – individus, d’accord ?, a-t-il déclaré. Nous devons nous soucier des émeutes quand vous avez un groupe aussi jeune. »