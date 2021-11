États-Unis

Soutien à une « organisation terroriste »

Un narcotrafiquant colombien plaide coupable

(New York) Le narcotrafiquant colombien Daniel Rendon Herrera, dit « Don Mario », a plaidé coupable mardi à New York de trafic de drogue et soutien à une « organisation terroriste », quelques jours après l’arrestation en Colombie d’un autre baron de la cocaïne, Dairo Antonio Usuga, a annoncé la justice américaine.