PHOTO SERVICE CARCÉRAL DE L’OKLAHOMA, VIA ASSOCIATED PRESS

(Washington) Une exécution avec un cocktail létal de substances, soupçonné de causer d’atroces souffrances aux condamnés, était suspendue jeudi à une décision de la Cour suprême des États-Unis, à qui l’Oklahoma demande un feu vert après six ans de pause.

Agence France-Presse

Cet État rural et conservateur du Sud a prévu d’exécuter à 16 h (17 h HAE) John Grant, un Afro-Américain de 60 ans condamné à la peine capitale pour le meurtre d’une employée de prison.

Il doit recevoir par injection une combinaison de trois substances qui, après plusieurs exécutions ratées en 2014 et 2015, avait conduit l’État à déclarer un moratoire sur les exécutions.

« Ce protocole s’est montré humain et efficace », ont assuré dans un communiqué les services pénitentiaires de l’Oklahoma.

Pour son avocat, Dale Baich, il reste toutefois « des questions sérieuses » sur les douleurs occasionnées par ce cocktail létal et sur sa conformité à la Constitution qui interdit « les peines cruelles et inhabituelles ».

« Un procès sur ce point précis doit débuter en février et les exécutions ne devraient pas reprendre avant », a-t-il estimé dans un communiqué.

Mercredi une cour d’appel lui a donné raison et a suspendu l’exécution, mais les autorités de l’Oklahoma ont immédiatement saisi la Cour suprême des États-Unis pour lui demander de renverser cette décision.

La haute juridiction doit rendre sa décision dans la journée.

« Mon corps brûle »

Le protocole contesté combine un sédatif et un anesthésiant, censés empêcher la douleur avant l’injection de chlorure de potassium à dose létale. Il avait été utilisé en 2014 pour exécuter Clayton Lockett, mais le condamné avait agonisé pendant 43 minutes dans d’apparentes souffrances.

En 2015, un autre condamné, Charles Warner s’était plaint que son « corps brûle » avant de s’éteindre, les bourreaux ayant utilisé un produit non conforme. La même erreur avait failli être reproduite en septembre 2015 et une exécution avait été reportée in extremis.

Suite à ces ratés, un grand jury avait ouvert une enquête et les autorités avaient accepté de suspendre l’application de la peine capitale.

En 2020, elles ont finalisé un nouveau protocole et ont fixé en 2021 plusieurs dates d’exécution, à commencer par celle de John Grant.

En 1998, il avait tué avec un tournevis une femme qui travaillait à la cafétéria de la prison où il purgeait une peine pour un cambriolage à main armée.

L’Oklahoma prévoit aussi d’exécuter le 18 novembre Julius Jones, un Afro-Américain de 41 ans, condamné en 2002 à la peine capitale pour le meurtre d’un homme d’affaires blanc qu’il a toujours nié.

PHOTO SERVICE CARCÉRAL DE L’OKLAHOMA, VIA ASSOCIATED PRESS L’Oklahoma prévoit aussi d’exécuter le 18 novembre Julius Jones.

Son dossier a fait l’objet d’une série documentaire, d’un podcast et il est soutenu par de nombreuses associations et personnalités comme Kim Kardashian, convaincues de son innocence.

Il a perdu tous ses recours en justice, mais le bureau des grâces de l’Oklahoma a recommandé de commuer sa peine en rétention à la perpétuité.