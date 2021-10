PHOTO RYAN M. KELLY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les 11 et 12 août 2017, des centaines de nationalistes blancs avaient manifesté, sous la bannière du mouvement « Unite the right ». Au second jour, un sympathisant néonazi, James Fields, avait foncé en voiture dans une foule de contre-manifestants, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés.