États-Unis

Esclavage

La statue de Jefferson bientôt retirée à la mairie de New York

(New York) Père fondateur des États-Unis, mais propriétaire d’esclaves, Thomas Jefferson ne dominera plus les conseils municipaux de la ville de New York : une commission municipale a voté le retrait de sa statue de la chambre du conseil, nouveau symbole du débat historique qui agite les États-Unis.