États-Unis

Épuisés par la pandémie

Plus de 24 000 professionnels de la santé menacent de déclencher une grève

(San Francisco) Plus de 24 000 infirmiers et d’autres professionnels de santé employés par le groupe Kaiser Permanente menacent de se mettre en grève en Californie et en Oregon, dans l’ouest des États-Unis, pour demander de meilleures conditions de travail après plus d’un an et demi de pandémie.