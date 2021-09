États-Unis

COVID-19

L’État de New York teste la vaccination obligatoire des soignants et professeurs

(New York) L’État et la ville de New York, meurtris par la COVID-19, sont les premiers aux États-Unis à expérimenter la vaccination obligatoire pour les soignants et les enseignants, ce qui a fait grimper le taux d’injection malgré une minorité de récalcitrants.