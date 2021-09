(Washington) La cheffe démocrate du Congrès américain, Nancy Pelosi, s’est dite dimanche confiante de faire approuver un plan massif d’infrastructures cette semaine, mais elle a reconnu que le vote, initialement prévu lundi, pourrait être repoussé en raison de divergences parmi les démocrates.

Agence France-Presse

Les parlementaires américains ont une rentrée chargée cette semaine, avec trois projets de loi cruciaux pour le président Joe Biden : un projet de 1200 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures, des réformes sociales pour le montant colossal de 3500 milliards de dollars, et une loi de financement pour éviter un « shutdown », la paralysie des services fédéraux américains.

Soutenu par les démocrates ainsi que des républicains, le premier volet sur les infrastructures a été approuvé par le Sénat en août et Mme Pelosi avait promis de la soumettre au vote de la Chambre des représentants « d’ici le 27 septembre », c’est à dire lundi au plus tard.

Questionnée dimanche sur la chaîne ABC au sujet de ce projet de loi, elle a assuré qu’il serait approuvé « cette semaine ».

« Je ne soumets jamais une loi au vote si je n’ai pas les voix suffisantes », a-t-elle noté, admettant des divisions dans le camp démocrate, dont l’aile gauche exige de voter d’abord sur le vaste projet de réformes sociales, craignant que les « modérés » ne refusent de soutenir ce volet très coûteux dès qu’ils auront obtenu le chèque pour les infrastructures.

Le montant du projet de réformes, lui, devra vraisemblablement être révisé à la baisse, a prévenu la cheffe des démocrates. « Ça paraît évident », a-t-elle dit. « Ne parlons pas de chiffres et de dollars, parlons de valeurs ».

Les républicains sont farouchement opposés à ce projet baptisé « Build Back Better » par Joe Biden, criant aux dépenses « irresponsables ». Pour contourner le pouvoir de blocage des républicains au Sénat, les démocrates ont choisi une voie parlementaire spéciale qui leur permettra d’adopter ce texte avec leur seule courte majorité (50 sénateurs sur 100 en plus de la voix de la vice-présidente Kamala Harris).

Mais le bloc démocrate est encore loin d’un accord autour d’un texte final, des centristes affirmant notamment qu’ils n’iront pas au-delà de 1500 milliards de dollars.

Or si cette loi de réforme n’est pas adoptée au 1er octobre, premier jour de l’année fiscale américaine, les financements du gouvernement fédéral s’assécheront soudainement. Pour se donner plus de temps de négociation, les démocrates de la Chambre ont donc approuvé un projet de loi qui prévoit de prolonger le budget actuel du gouvernement américain jusqu’au 3 décembre.

Mais ce texte doit maintenant être approuvé par une majorité de 60 voix au Sénat, et les républicains ont prévenu qu’ils s’y opposeraient. « C’est plus qu’irresponsable », a jugé Mme Pelosi.