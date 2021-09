États-Unis

Entrevue avec Rafael Jacob

« La crise démocratique américaine m’inquiète »

L’année 2020 a vu quatre crises éclater aux États-Unis : la pire crise sanitaire en 60 ans, la pire crise économique en 80 ans, la pire crise sociale en 50 ans et « la pire de toutes : la crise démocratique », écrit dans 2020 : L’Amérique au bord du gouffre, son plus récent livre qui paraît ce vendredi, Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM et analyste de la politique américaine dans de nombreux médias québécois. La Presse lui a parlé.