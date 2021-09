États-Unis

Publication de dossiers fiscaux

Donald Trump porte plainte contre sa nièce et le New York Times

(New York) L’ex-président américain Donald Trump a porté plainte contre sa nièce Mary Trump et le New York Times, les accusant d’un « complot sournois » pour obtenir ses documents fiscaux et publier en 2018 une enquête qui a valu un prix Pulitzer au quotidien.