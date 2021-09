PHOTO SPENCER PLATT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette photo prise le 23 janvier 2020 à New York montre Harvey Weinstein arrivant au palais de justice de Manhattan au deuxième jour de son procès pour viol. Le magnat déchu d’Hollywood a plaidé non coupable à une série de nouvelles accusations devant un tribunal de Los Angeles le 20 septembre 2021. L’ancien producteur de nombreux films, dont « Pulp Fiction » et « Shakespeare in Love », purge déjà une longue peine de prison à New York pour viol.