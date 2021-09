États-Unis

11-Septembre

Les États-Unis rendent hommage aux 3000 morts

(New York) Les États-Unis se recueillent samedi pour les 20 ans du 11-Septembre au cours de cérémonies d’hommage aux quelque 3000 morts des attaques djihadistes les plus meurtrières de l’Histoire, qui ont bouleversé la société et la politique américaines.