(Shanksville) L’ancien président américain George W. Bush, qui était à la tête des États-Unis au moment des attentats du 11-Septembre, a déploré samedi la désunion politique de son pays vingt après les attaques djihadistes.

Agence France-Presse

« Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11-Septembre, j’étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l’unité de l’Amérique, ces temps semblent lointains », a déclaré le 43e président des États-Unis lors d’un discours à Shanksville (Pennsylvanie) où s’était écrasé l’un des quatre avions piratés par le commando d’Al-Qaïda le matin du 11 septembre 2001.