PHOTO SHANNON STAPLETON, ARCHIVES REUTERS

New York, États-Unis, 11 septembre 2001 : Le père Mychal Judge, ancien aumônier des pompiers de New York, est la première victime officielle des attentats du World Trade Center, dans lesquels près de 3000 personnes perdent la vie et plus de 6000 autres sont blessées. Sans compter des milliers de pompiers et secouristes accourus sur les lieux qui auront par la suite des cancers et d’autres maladies liées au nuage toxique.