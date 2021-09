Dans les huit mois qui suivirent les attentats du 11 septembre, des dizaines de milliers de personnes - dont beaucoup d'immigrés, souvent sans papiers - ont nettoyé Ground Zero, déblayant quelque 1,8 million de tonnes de débris.

Agence France-Presse

Ils ignoraient qu'ils allaient être exposés à des substances toxiques et cancérigènes comme le plomb et l'amiante. Vingt ans plus tard, ils souffrent de maladies respiratoires, de stress post-traumatique et de dépression.

