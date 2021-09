L’installation Tribute in Light illuminant le ciel de New York

Des commémorations entre hommage et histoire

(New York) D’un bout à l’autre des États-Unis, les Américains tiendront samedi des évènements commémoratifs pour souligner le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, rendant hommage aux quelque 3000 victimes et soulignant la place qu’occupe désormais cette tragédie dans l’histoire de leur pays.

Richard Hétu Collaboration spéciale

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden visiteront les trois sites où les avions détournés par les 19 terroristes d’Al-Qaïda se sont écrasés : le World Trade Center à New York, le Pentagone, près de Washington, et le champ près de Shanksville, en Pennsylvanie.

La vice-présidente Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, se rendront à Shanksville pour participer à un évènement distinct avant de rejoindre les Biden au Pentagone.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président des États-Unis, Joe Biden, en compagnie de sa femme, Jill

Le programme du président a été annoncé le 4 septembre. La veille, ce dernier avait signé un décret en vue d’une déclassification dans les six prochains mois de documents de l’enquête sur le 11-Septembre pouvant lier l’Arabie saoudite aux attentats. Au début d’août, des familles de victimes avaient fait savoir qu’il ne serait pas le « bienvenu » aux cérémonies s’il ne « tenait pas sa promesse » en ce sens.

À New York, la lecture des noms de toutes les victimes ponctuera la cérémonie, qui commencera par un moment de silence à 8 h 46, heure à laquelle le premier avion piraté a encastré la tour nord du World Trade Center. Cette lecture inclura les noms des victimes de l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center et s’interrompra pour marquer les moments où la tour Sud et le Pentagone ont été frappés.

Une garde d’honneur formée de pompiers de New York et de policiers de la ville et de l’Autorité portuaire participera à la cérémonie.

À la tombée du jour, l’installation Tribute in Light illuminera le ciel de New York de ses immenses faisceaux bleus visibles à 100 km à la ronde et symbolisant les tours jumelles et les vies perdues lors des attentats.

PHOTO ED JONES, AGENCE FRANCE-PRESSE L’installation Tribute in Light vue de Brooklyn

Plusieurs autres activités de commémoration et de réflexion auront lieu au cours du week-end. Vingt ans plus tard, l’humour aura même sa place. Le comédien Jon Stewart, qui a milité en faveur des premiers répondants ayant souffert de maladies après le 11-Septembre, a organisé un gala qui se déroulera dimanche au Madison Square Garden.

Les participants incluront David Chappelle, Jimmy Fallon, Amy Schumer et Pete Davidson, dont le père est mort au World Trade Center en tentant de sauver des vies à titre de pompier.