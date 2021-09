États-Unis

Le 11-Septembre, 20 ans plus tard

L’acte de naissance du complotisme 2.0

Bien avant l’arrivée de l’internet, l’assassinat de John F. Kennedy et l’alunissage d’Apollo 11 ont donné naissance à des théories du complot des plus insensées. Mais avec l’explosion des sites MySpace et les balbutiements de YouTube, l’effondrement des tours jumelles a propulsé le complotisme à une vitesse supérieure…