États-Unis

Les 20 ans du 11-Septembre

Reconstruire Ground Zero

Lynne B. Sagalyn a consacré 12 ans à l’écriture du livre le plus complet et le plus fouillé sur la reconstruction de Ground Zero, à New York. De l’urbanisme aux tractations politiques en passant par le rôle des familles des victimes, la professeure émérite de l’Université Columbia nous raconte dans ses mots ce chantier hors du commun.