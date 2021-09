États-Unis

Pluies torrentielles et crues

Les restes d’Ida tuent au moins sept personnes à New York

(New York) Des pluies torrentielles et des crues éclair frappaient New York tôt jeudi au passage des restes de l’ouragan Ida qui semait le chaos dans le nord-est des États-Unis, entraînant annulations de vols et déclarations d’états d’urgence.