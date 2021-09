États-Unis

La Californie en guerre contre les pistolets en kit et autres « armes fantômes »

(Los Angeles) San Diego, San Francisco et à présent Los Angeles : la Californie et ses grandes villes ont déclaré la guerre aux pistolets en kit et autres armes « fantômes » vendues sur l’internet sans aucun contrôle, dont l’utilisation a explosé ces derniers mois.