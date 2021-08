Seize ans jour pour jour après le passage destructeur de l’ouragan Katrina, la Louisiane a vu déferler dimanche sur ses côtes l’ouragan Ida, un des plus puissants des dernières décennies. Tard dimanche soir, près de 1 million de foyers étaient privés d’électricité, tandis que les vents extrêmes et les inondations soudaines se poursuivaient dans le sud-est de l’État.

Alice Girard-Bossé La Presse

À Houma, au sud-ouest de La Nouvelle-Orléans, la tempête a frappé fort et a donné un avant-goût de ce qui attend tous les Louisianais ce lundi.

« Les vents se lèvent. J’ai de l’eau qui entre par une fenêtre et les arbustes à l’extérieur ont été déracinés. L’arbre dans notre cour arrière est en train de tomber », a raconté à La Presse Amanda Stewart, une résidante de Houma.

À l’extérieur, la situation évoluait rapidement. « Le bâtiment derrière nous se détache en morceaux. La clôture se plie comme si elle était sur le point d’exploser », a-t-elle dit.

Nous allons continuer à faire face à la situation à la maison, mais les bruits que l’on entend sont pires que tout. Le son des arbres qui se brisent nous serre les tripes. Amanda Stewart, résidante de Houma, en Louisiane

L’ouragan Ida, de catégorie 4 sur un maximum de 5, a touché terre près de Port Fourchon, en Louisiane, vers 11 h 55, heure locale. Les vents ont atteint les 240 km/h.

PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS Une équipe de nouvelles fait un topo sur l’ouragan, sur le bord du lac Pontchartrain, en Louisiane.

Plusieurs heures après son arrivée sur terre, Ida était toujours un ouragan de catégorie 4, avec des vents atteignant 215 km/h. « Normalement, quand les ouragans arrivent sur terre, ils perdent rapidement d’intensité. Par contre, le sol marécageux, très humide et très chaud du sud de la Louisiane permet à l’ouragan de garder son intensité », a expliqué Félix Biron, météorologue pour MétéoMédia. Vers 21 h dimanche, l’ouragan a été rétrogradé en catégorie 3.

Tard en soirée dimanche, près de 1 million de foyers étaient sans électricité, tandis que l’ouragan continuait de se déplacer dans les terres du sud-est de la Louisiane. La Nouvelle-Orléans au complet était privée d’électricité. Le seul courant dans la ville provenait de générateurs, a indiqué NOLA Ready, la campagne de préparation aux situations d’urgence de la Ville de La Nouvelle-Orléans.

Le bureau du shérif d’Ascension, en Louisiane, a confirmé la mort d’une personne dans un message publié sur Facebook dimanche soir.

Des mesures spéciales

« Je suis au milieu de l’ouragan. J’ai essayé de partir, mais je n’ai pas pu trouver d’essence à proximité. Je n’étais pas préparé à ce que l’ouragan se transforme en catégorie 4 », a raconté Brent Stubbs, qui habite à La Nouvelle-Orléans.

« Normalement, je devrais barricader mes fenêtres, mais je n’ai pas eu le temps », a ajouté M. Stubbs, qui avait perdu trois fenêtres.

« C’est un moment stressant pour tout le monde et nous espérons que les dégâts seront minimes », a renchéri Shelley Hickman, qui habite à Covington, aussi en Louisiane.

La plupart des magasins et des stations-service en Louisiane étaient fermés dimanche. Tous les vols à destination et en provenance de La Nouvelle-Orléans ont été annulés. De nombreuses villes ont été soumises à un couvre-feu et à une évacuation obligatoire ou volontaire.

« À Covington, un couvre-feu est en vigueur depuis midi aujourd’hui [dimanche] et le restera jusqu’à ce que la tempête soit passée, très probablement demain [lundi]. Si vous vous déplacez en voiture, soyez prêt à expliquer ce que vous faites en conduisant », a expliqué Mme Hickman.

Les écoles et plusieurs lieux publics ont fait office d’abris d’urgence. « [À Covington], un des refuges accueille les animaux de compagnie, un autre est destiné aux personnes dépendantes de l’énergie ou de l’électricité comme les personnes utilisant des machines et des équipements de dialyse, et un dernier est destiné à toute personne qui en a besoin », a témoigné la résidante.

Les personnes qui s’y rendent doivent apporter leur propre literie, de la nourriture et de l’eau, ainsi que des fournitures d’urgence, a indiqué Mme Hickman.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS Des gens font des provisions dans un commerce placardé de Lafayette, en Louisiane.

Les résidants qui ont choisi de demeurer dans leur maison ont dû se préparer en conséquence. « Les vents sont très forts, il y aura beaucoup de nettoyage. Je suis inquiet, mais je suis très bien préparé », a assuré Joseph Makkos, qui habite à La Nouvelle-Orléans.

L’homme, qui a décidé de s’abriter chez lui, a fait le plein d’essence et a acheté des fournitures pour les prochains jours. « Mon camion est également chargé et prêt à partir, si nécessaire. »

Mme Hickman est également allée se procurer de l’eau, de la nourriture et un petit générateur.

Un État souvent touché

Ce n’est pas la première fois qu’Amanda Stewart se trouve au cœur d’un ouragan. « Nous devons juste nous abriter jusqu’à ce que ce soit terminé », a indiqué la femme qui a toujours vécu dans le sud de la Louisiane.

Le golfe du Mexique est un endroit très chaud et très propice à la formation des ouragans, indique le météorologue Félix Biron. La Louisiane est donc fréquemment touchée.

Généralement, le risque d’ouragan est plus élevé dans les mois d’août, septembre et octobre lorsque la température des eaux de l’Atlantique est suffisamment élevée pour être propice à un cyclone tropical.

L’ouragan Ida est le 9e ouragan de l’année. Les prénoms des ouragans sont basés sur une liste alphabétique alternant entre des prénoms féminins et masculins. Jusqu’à maintenant, en 2021, il y a eu Ana, Bill, Claudette, Danny, Esla, Fred, Grace, Henri et Ida.

Grand potentiel de destruction

En matière météorologique, Ida a un plus grand potentiel de destruction que l’ouragan Katrina survenu 16 ans plus tôt, soutient le météorologue Félix Biron. D’abord, Katrina était un ouragan de catégorie 3, tandis qu’Ida est un ouragan de catégorie 4.

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO FOURNIE PAR MAGEN CHERAMIE, REUTERS Le toit d’un hôpital de Galliano, en Louisiane, a été détruit par l’ouragan Ida, dimanche.

Les quantités de pluie risquent également d’être plus grandes. « Avec Ida, on parle de 250 à 450 millimètres de pluie. Localement, on pourrait aller jusqu’à 600 millimètres de pluie », a indiqué M. Biron. À titre de comparaison, 380 millimètres de pluie avaient été enregistrés pendant l’ouragan Katrina.

Pourquoi l’ouragan Katrina avait-il causé autant de dommages ? Les inondations, répond le météorologue. Sous la pression des pluies torrentielles, plusieurs digues entourant la ville s’étaient effondrées, inondant 80 % du territoire de La Nouvelle-Orléans.

Brent Stubbs espère que l’ouragan ne sera pas aussi dévastateur que Katrina. « Je prie pour que les digues tiennent. » Pendant les deux semaines qui ont suivi le passage de Katrina, l’homme avait vécu dans sa maison avec de l’eau jusqu’au cou. Bien que les inondations restent possibles, les digues ont été renforcées et les systèmes de drainage ont été améliorés dans les dernières années.

L’ouragan Ida poursuivra sa route vers le nord et devrait se transformer en dépression tropicale dans la journée de lundi. « Il va continuer vers les États du nord-est du continent, comme New York. Les impacts vont être beaucoup moins importants », a indiqué M. Biron. Entre 75 et 100 millimètres de pluie sont attendus le long de sa trajectoire.

Un État déjà en alerte L’ouragan Ida frappe une région déjà sur le qui-vive sanitaire : le variant Delta a touché de plein fouet la Louisiane, peu vaccinée, mettant son système hospitalier à genoux, avec près de 2700 patients hospitalisés et autant de morts quotidiennes qu’au pic de la pandémie. La tempête arrive donc à « un moment très difficile », a souligné le gouverneur John Bel Edwards, présentant des « difficultés extrêmes pour nous, avec les hôpitaux si pleins de patients de la COVID-19 ». « Assurez-vous de porter un masque et essayez de garder vos distances », avait rappelé Joe Biden, qui a déclaré l’état d’urgence en Louisiane, aux habitants forcés de se rendre dans des refuges. Agence France-Presse