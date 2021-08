(New York) Un athée a été élu président de l’organisation des aumôniers de Harvard, une première pour cette prestigieuse université américaine fondée par des colons puritains près de Boston.

Greg Epstein, 44 ans, a annoncé jeudi son élection sur son compte Twitter, se disant « reconnaissant et honoré » par cette nomination.

M. Epstein, « aumônier humaniste » à Harvard depuis 2005, va prendre la tête d’une organisation regroupant plus de 40 personnes représentant une vingtaine de religions, croyances et mouvements spirituels.

Un sondage de 2019 montrait que 21 % des étudiants de Harvard se disaient agnostiques (refusant de se prononcer sur l’existence d’une divinité) et 16 % athées (ne croyant pas en une divinité), contre 17 % protestants, 17 % catholiques et 10 % juifs.

« Il existe un nombre croissant de gens qui ne s’identifient plus à une tradition religieuse, mais qui ont encore vraiment besoin d’une discussion et de soutien sur ce que signifie être un bon être humain et vivre une vie éthique », affirme Greg Epstein au New York Times paru vendredi.

« Nous ne nous tournons pas vers un dieu pour (trouver) des réponses, nous avons chacun les réponses », dit-il pour expliquer son rôle d’aumônier humaniste.

Selon une étude du centre de recherche Pew de 2019, les États-Unis restent un pays majoritairement chrétien avec 43 % de protestants et 20 % de catholiques.

Mais environ un quart des personnes interrogées (26 %) disent ne s’identifier à aucune religion ou se déclarent athée ou agnostique, contre 17 % en 2009.

Greg Epstein, né dans une famille juive de New York, est l’auteur du livre « Good Without God » (non traduit). Il est également depuis 2018 l’aumônier humaniste du Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’autre grande université de la banlieue de Boston.

Harvard, fondée en 1636 pour former le clergé protestant, est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur aux États-Unis.