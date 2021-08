(Nashville) Un populaire animateur de radio conservateur du Tennessee qui était sceptique concernant la vaccination jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé à cause de la COVID-19 est décédé. Il avait 61 ans.

Associated Press

La station de radio de Nashville SuperTalk 99,7 WTN a confirmé la mort de Phil Valentine dans un tweet samedi.

Phil Valentine était sceptique quant aux vaccins contre le coronavirus. Mais après avoir été déclaré positif pour la COVID-19, et avant son hospitalisation, il a conseillé à ses auditeurs de se faire vacciner en ajoutant qu’il avait choisi de ne pas se faire vacciner parce qu’il pensait qu’il ne mourrait probablement pas.

Après que Phil Valentine a été transféré dans une unité de soins intensifs, Mark Valentine a déclaré que son frère regrettait de « ne pas être un défenseur plus virulent de la vaccination ».

« Je sais que s’il était capable, il te dirait : “Va te faire vacciner. Arrêtez de vous soucier de la politique. Arrêtez de vous soucier de toutes les théories du complot” », a déclaré Mark Valentine le 25 juillet.

« Il regrette de ne pas avoir été plus catégorique concernant la vaccination. Regardez les données », a déclaré Mark Valentine.

Phil Valentine était une personnalité de la radio depuis l’âge de 20 ans et est devenu un animateur conservateur populaire en s’insurgeant contre un impôt sur le revenu proposé par le gouvernement républicain de l’époque, Don Sundquist.

Son programme est devenu une émission diffusée à l’échelle nationale qui a été diffusée pendant 12 ans sur pas moins de 100 stations, selon le journal le Tennessean.

« Phil Valentine était un visionnaire pour le mouvement conservateur, et il a eu un impact énorme sur la vie de nombreuses personnes au Tennessee », a tweeté la sénatrice américaine Marsha Blackburn. « Mes plus sincères condoléances et prières vont à la femme de Phil, Susan, et à sa famille. Qu’ils soient réconfortés et entourés d’amour pendant cette période difficile. »