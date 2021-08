(Washington) Les ressortissants américains doivent éviter de se déplacer vers l’aéroport de Kaboul à cause de « potentielles menaces de sécurité », a exhorté samedi l’ambassade des États-Unis en Afghanistan.

Agence France-Presse

La nature de ces menaces n’a pas été précisée, mais un responsable de la Maison-Blanche a fait savoir que Joe Biden avait discuté samedi matin avec de hauts responsables de son gouvernement « de la situation sécuritaire en Afghanistan et des opérations de contre-terrorisme, y compris l’EI », le groupe État islamique.

Le bulletin publié sur le site internet de l’ambassade faisait état de « potentielles menaces de sécurité à l’extérieur des portes de l’aéroport de Kaboul ».

PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS John Kirby, porte-parole du Pentagone

« Nous conseillons aux citoyens américains d’éviter de se déplacer vers l’aéroport et d’éviter les portes de l’aéroport pour le moment, à moins que vous ne receviez des instructions individuelles d’un représentant du gouvernement américain », a déclaré l’ambassade.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a refusé de donner des précisions sur la nature du danger : « Je ne vais pas détailler notre évaluation des menaces, ni ce que disent les services de renseignement », a-t-il déclaré durant une conférence de presse, précisant que la situation dans la ville était très « fluctuante » et que les risques pouvaient évoluer « d’une heure à l’autre ».

« Nous continuons d’avoir des communications régulières avec les dirigeants talibans à Kaboul, notamment ceux responsables des points de passage à l’aéroport », a-t-il déclaré.

17 000 personnes évacuées

Environ 17 000 personnes ont été évacuées par les États-Unis depuis le 14 août, dont 2500 Américains, a déclaré samedi le général Hank Taylor, de l’état-major américain.

Dans les dernières 24 heures, environ 3800 personnes ont été évacuées à bord de 38 vols, a-t-il précisé. Dans le même temps, trois avions sont arrivés à l’aéroport international de Washington.

Malgré l’avertissement de l’ambassade, si des citoyens américains se présentent à l’aéroport, ils seront pris en charge, a assuré le général Hank Taylor.

Les États-Unis prévoient d’évacuer plus de 30 000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar.

Le gouvernement américain a discuté samedi matin « d’efforts énergiques pour finaliser des accords avec d’autres pays tiers comme points de passage », selon le responsable de la Maison-Blanche.

« Nous nous battons à la fois contre le temps et l’espace », a estimé John Kirby.

Le va-et-vient d’avions militaires américains avait été interrompu vendredi pendant plusieurs heures, car la base où ils atterrissaient au Qatar était saturée.

Semblant souligner l’inquiétude qui règne à Washington, le président Joe Biden a annulé à la dernière minute samedi matin son déplacement pour le week-end dans sa résidence du Delaware – même si l’annonce de l’arrivée dimanche d’un ouragan sur le nord-est des États-Unis a également pu jouer sur sa décision de finalement rester à la Maison-Blanche.

La gigantesque opération d’évacuation dans la capitale afghane, « l’une des plus difficiles de l’histoire » selon Joe Biden, se poursuivait samedi dans le chaos, et les routes menant à l’aéroport de Kaboul continuaient d’être congestionnées.

Malgré des jours d’échec, des milliers de familles se massaient encore samedi devant l’aérodrome, espérant monter dans un avion.