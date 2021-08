États-Unis

La vaccination, sésame pour un retour à une vie normale à New York

(New York) Devant un cinéma du quartier de Greenwich village, à Manhattan, Thisbe, 17 ans, a son ticket d’entrée et sa carte de vaccination contre la COVID-19. Depuis mardi, c’est le sésame pour de nombreuses activités à New York, une nouvelle règle qui s’installe en douceur, dans une ville où la pandémie a laissé des traces.