États-Unis

Harcèlement sexuel

À l’ère de #metoo, l’excuse générationnelle semble avoir vécu

(New York) Contraint à la démission, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, est le dernier homme politique en date à mettre en avant des excuses générationnelles ou culturelles pour expliquer son attitude déplacée à l’égard des femmes. Mais à l’ère de #metoo, cette défense semble de plus en plus dépassée.