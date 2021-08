(Albany, NY) La principale assistante du gouverneur de New York Andrew Cuomo a démissionné dimanche. C’est un autre signe de l’isolement croissant du démocrate après qu’une enquête supervisée par le procureur général de l’État a conclu qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes.

Marina Villeneuve Associated Press

Melissa DeRosa, qui avait été l’une des plus farouches défenseurs et stratèges de Cuomo, a déclaré dans une déclaration envoyée à plusieurs médias que servir le peuple de New York avait été « le plus grand honneur de (sa) vie ».

Mais elle a ajouté que « personnellement, les deux dernières années ont été émotionnellement et mentalement éprouvantes. »

Elle n’a pas donné de raison plus précise pour sa démission.

« Je serai toujours reconnaissante d’avoir eu l’occasion de travailler avec des collègues aussi talentueux et engagés au nom de notre État », a-t-elle déclaré.

Le départ de Mme DeRosa intervient alors que M. Cuomo s’est engagé dans un combat pour sa survie politique, malgré la menace d’enquêtes criminelles et de nombreux appels à sa mise en accusation.

De nombreux démocrates, dont le président Joe Biden, l’ont exhorté à quitter ses fonctions ou à faire face à une procédure de destitution qu’il ne peut probablement pas gagner.

Environ deux tiers des membres de l’Assemblée de l’État ont déjà déclaré qu’ils étaient favorables à un procès en destitution s’il refusait de démissionner. La quasi-totalité des 63 membres du Sénat de l’État ont demandé à M. Cuomo de démissionner ou d’être destitué.

D’autres nouvelles dommageables pour le gouverneur sont attendues lundi, alors que CBS This Morning doit diffuser la première interview télévisée d’une assistante de direction qui a accusé Cuomo de lui avoir tripoté la poitrine.

Dans sa première interview publique dans laquelle elle s’est identifiée, Brittany Commisso a déclaré à la chaîne de télé CBS et au journal Times-Union, d’Albany, que ce que Cuomo a fait était un crime et qu’il « doit être tenu responsable ».

Mme Commisso a déclaré que M. Cuomo avait glissé une main sous sa chemise et l’avait caressée alors qu’ils étaient seuls dans une pièce de l’Executive Mansion l’année dernière et qu’à une autre occasion, il lui avait frotté le derrière alors qu’ils posaient pour une photo. Elle a été la première femme à déposer une plainte pénale contre Cuomo.

« Il a enfreint la loi », a-t-elle déclaré dans un extrait d’une interview dont la diffusion intégrale est prévue lundi.

M. Cuomo, qui a déclaré pendant des mois que le public serait « choqué » une fois qu’il aurait donné sa version de l’histoire, s’est largement retranché dans la résidence du gouverneur depuis la publication d’un rapport de 168 pages rédigé par deux avocats indépendants choisis par le procureur général de l’État pour enquêter.

Il a nié avoir touché des femmes de manière inappropriée. Ses avocats ont attaqué la crédibilité et les motivations de ses accusatrices.

DeRosa, qui a souvent défendu Cuomo lorsqu’il faisait face à des critiques publiques, faisait partie de l’administration depuis 2013. Elle a obtenu le titre de « secrétaire du gouverneur » en 2017, et était probablement le visage le plus reconnaissable de l’administration après Cuomo.

PHOTO MARY ALTAFFER, AP Melissa DeRosa et Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse le 23 juin 2021.

PHOTO MARY ALTAFFER, AP Melissa DeRosa et Andrew Cuomo le 14 septembre 2018.

PHOTO ANDREW HARNIK, AP Andrew Cuomo et Melissa DeRosa, après une rencontre avec Donald Trump, le 18 janvier 2017. 1 /3





Elle apparaissait à ses côtés lors de la plupart de ses points de presse et répondait souvent aux questions politiques des journalistes lorsque le gouverneur ne connaissait pas assez de détails pour répondre.

DeRosa est mentionnée 187 fois dans le rapport du procureur général, qui détaille les efforts de l’administration pour discréditer certaines de ses accusatrices.

Le rapport des enquêteurs a révélé une certaine tension entre DeRosa et Cuomo : elle a dit aux enquêteurs qu’elle était si contrariée par la façon dont Cuomo avait géré une conversation sur l’agression sexuelle avec l’une de ses accusatrices (l’ancienne assistante Charlotte Bennett), qu’elle est sortie en colère de sa voiture lorsqu’elle s’est arrêtée à un feu de circulation.

La commission judiciaire de l’Assemblée de l’État a prévu de se réunir lundi pour discuter de la date de conclusion de l’enquête qu’elle mène depuis des mois pour déterminer s’il y a lieu de mettre Cuomo en accusation.

L’enquête s’est concentrée sur le harcèlement et l’inconduite sexuels, le refus de l’administration de divulguer le nombre de résidents de maisons de retraite décédés de la COVID-19, l’utilisation des ressources de l’État pour le contrat d'édition de 5 millions de dollars de Cuomo et les efforts pour donner la priorité aux tests de COVID-19 pour le cercle intime du gouverneur au printemps 2020, alors que les tests étaient rares.

Certains législateurs veulent un vote de destitution en quelques jours, mais les membres de la commission disent que l’enquête pourrait se terminer dans un mois. La loi de l’État exige au moins 30 jours entre un vote de destitution de l’Assemblée et un procès de destitution du Sénat.