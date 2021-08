(San Luis Obispo) Alors que le variant Delta du coronavirus continue de ravager les États-Unis, de plus en plus de collèges et universités américains exigent des preuves de vaccination aux étudiants pour assister aux cours en personne.

Roselyn Romero Associated Press

Sur le web, une industrie artisanale a vu le jour pour accommoder les récalcitrants à la vaccination.

Un compte Instagram qui a comme nom d’utilisateur « vaccinationcards » vend des cartes laminées de vaccination contre la COVID-19 pour 25 $.

Un utilisateur sur la plateforme de messagerie cryptée Telegram offre des « certificats de vaccination contre la COVID-19 » coûtant jusqu’à 200 $ US. « C’est notre façon de sauver autant de personnes que possible du vaccin toxique », lit-on dans le message du vendeur, vu par au moins 11 000 personnes.

Un nombre grandissant d’étudiants collégiaux et universitaires tentent de se procurer de fausses preuves de vaccination.

Selon un décompte réalisé par The Chronicle of Higher Education, au moins 664 collèges et universités exigent désormais une preuve de vaccination. Le processus de confirmation pour plusieurs établissements peut être aussi simple que le téléchargement d’une photo de la carte de vaccination dans le portail étudiant de l’école.

Selon Benjamin Mason Meier, professeur de politiques mondiales sur la santé à l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, il est difficile pour les institutions de vérifier la légitimité des preuves de vaccination.

« Contrairement à la plupart des autres pays, qui ont des systèmes électroniques en place, les États-Unis se basent sur une fragile preuve en papier », déplore-t-il.

En mars, le FBI et le département de la Santé des États-Unis ont publié une déclaration conjointe pour exhorter les gens à ne pas acheter, créer ou vendre de preuves de vaccination fabriquées.

En avril, une coalition bipartisane de 47 procureurs généraux a envoyé une lettre aux présidents-directeurs généraux de Twitter, Shopify et eBay pour leur demander de supprimer les publicités et liens qui vendaient des cartes du genre.

Plusieurs sites web ont banni des mots-clés liés aux fausses preuves de vaccination, mais il est encore possible de s’en procurer sur les applications de messagerie, les forums et le « dark web ».

Exiger une preuve de vaccination pour assister aux cours en personne dans les collèges et universités est devenu un enjeu politique controversé dans certains États. Les collèges publics dans au moins 13 États, comme l’Ohio, l’Utah et la Floride, ne peuvent légalement demander une preuve de vaccination en raison de leur législation. Les institutions privées dans ces États sont toutefois en droit de le faire.