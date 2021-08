États-Unis

Gouverneur de l’État de New York

Enquête de harcèlement sexuel accablante pour Andrew Cuomo, qui nie

(New York) Populaire pendant la pandémie de COVID-19, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a été accablé mardi par les conclusions d’une enquête indépendante, l’accusant d’avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes et institué une culture de la peur au sein de son administration.