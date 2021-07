États-Unis

Fermé par la COVID-19

Le bureau des mariages de Manhattan accueille de nouveau les amoureux

(New York) « Ça valait le coup d’attendre » : comme Sae et Richard, les couples d’amoureux ont retrouvé vendredi le chemin du bureau des mariages sur l’île de Manhattan, à New York, un symbole pour la ville après plus d’un an de fermeture à cause de la pandémie.